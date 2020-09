Große Rieder Modellbaumesse abgesagt

Die für Mitte Oktober in den Hallen der Rieder Messe geplante Modellbaumesse ist abgesagt. Wegen der verschärften Maßnahmen seitens der Bundesregierung und der Tatsache, dass mehr als 50 Prozent der Aussteller und Vereine aus dem Ausland kommen, sei es in den letzten Tagen zu zahlreichen Absagen gekommen, so die Messe Ried.

Etliche verunsicherte Aussteller hätten ihre Teilnahme auch bis zuletzt noch nicht zusichern können.

Absage nach Rücksprachen

"Die Modellbaumesse in Ried hatte sich im letzten Jahrzehnt qualitativ wie auch von den Besucherzahlen sehr gut entwickelt. Für dieses Jahr können wir nach den jüngsten kurzfristigen Entwicklungen beide Punkte nicht annähernd in Aussicht stellen. Nach Rücksprache mit wichtigen Partnern müssen wir letztendlich die Modellbaumesse 2020 schweren Herzens absagen", heißt es seitens der Messe Ried. "Obwohl uns diese Entscheidung sehr schwer fällt, sind wir überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben."

"Haus & Bau" findet statt

Diese Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Durchführung der Messe Haus & Bau von 6. bis 8. November, da es sich hier sowohl von der Durchführung wie auch von Aussteller- und Besucherseite um eine gänzliche andere Art von Messe handelt.

Die Messe Haus & Bau soll also wie vorgesehen stattfinden.