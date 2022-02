Mit großen Plänen ließen zwei Rieder Hausbesitzer vor 41 Jahren in Ried aufhorchen. Zwei Häuser in der Bayrhammergasse und in der Rainerstraße sollten baulich so verbunden werden, dass dort eine zum Teil überdachte Einkaufspassage mit Grünflächen, Rieds erste Fußgängerzone und zahlreiche Wohnungen entstehen. "Leben in die Altstadthäuser" titelte die Rieder Volkszeitung im Jahr 1981.