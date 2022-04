Große Personalnot in der Innviertler Gastronomie

INNVIERTEL. Vielerorts bleibt die Küche kalt: Obwohl die Zahl der Wirte in Österreich während der Krise stabil geblieben ist, ist jene der Beschäftigten um rund 30.000 gesunken, die OÖN berichteten. Das spüren auch die Wirte im Innviertel deutlich.

Das Personal sei schon vor der Pandemie knapp gewesen, Corona habe alles noch einmal verstärkt, sagt Franz Dafner jun., der das gleichnamige Gasthaus in Neukirchen/Enknach betreibt. Der Lokalbetrieb könne zwar aufrecht erhalten bleiben, aber man müsse auch "kompromissbereit" sein.

"Es ist eine Mischung aus Personalmangel und Coronakrankenständen. Wir hatten Ende Februar mehr Krankenstände als das gesamte vergangene Jahr", verdeutlicht Dafner. Jeder Kollege fehle spürbar. "Karte verkleinern, Tische nicht mehr hergeben", seien Beispiele für die Kompromisse. Er ist dankbar, dass er seine Leute über die ganze Pandemie hindurch halten konnte. "Wir suchen aber trotzdem immer nach motiviertem Personal. Besonders nach Lehrlingen", sagt er.

Keine einzige Bewerbung habe es heuer gegeben. Im industriestarken Bezirk Braunau haben es die Wirte noch schwerer – viele Gastromitarbeiter wechseln die Branche, weil andere während einer Pandemie mehr Kontinuität bieten.

Sein Gasthaus ist sonntags, montags und feiertags geschlossen. "Man muss eben gute Arbeitszeiten bieten", betont er.

"Personal auf Händen tragen"

Auch im Bezirk Schärding sei die Personalnot laut Wirtesprecher Hans Voglmayr aktuell groß. "Ich suche derzeit selbst jemanden für die Küche und den Service, aber Leute zu finden, ist nahezu unmöglich. Mit unserem derzeitigen Mitarbeiterstand geht es sich gerade noch so aus, aber wir können definitiv nicht mehr alle Reservierungsanfragen annehmen", so Voglmayr, der gemeinsam mit seiner Frau das Gasthaus Bauböck in Andorf betreibt.

An der Bezahlung liege es definitiv nicht, dass immer weniger in der Gastronomie arbeiten möchten. "Die Situation hat sich nicht erst seit Anfang der Coronapandemie, sondern bereits seit fünf, sechs Jahren komplett geändert. Heutzutage muss jeder Wirt seine Mitarbeiter auf Händen tragen und ihnen möglichst viel bieten, damit diese bleiben. Es ist auch immer schwieriger, Lehrlinge zu bekommen", so der Schärdinger Wirtesprecher.

Personal am Limit

Personalnot herrscht auch im beliebten Weberbräu in Ried. Das Geschäft läuft gut, aber personell ist der Andrang kaum mehr zu bewerkstelligen. Laut Geschäftsführerin Silvia Jetzinger ist man derzeit auf der Suche nach zwei Köchen und zwei Servicemitarbeitern. "Einige Mitarbeiter sind in andere Branchen abgewandert, Mitarbeiter zu finden, ist enorm schwer. Wir inserieren in Zeitungen und haben in den sozialen Netzwerken eine Kampagne gestartet, aber es gibt nur sehr wenige Rückmeldungen", sagt Jetzinger. Aufgrund der angespannten personellen Situation hat das Weberbräu bis auf Weiteres am Mittwochabend geschlossen. (tst/mala/biei)