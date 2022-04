Große Musik in Jahnturnhalle

Am Vorabend des Muttertags werden Hits aus Musicals und Filmen serviert, musikalisch begleitet wird Perman durch das Orchester PtArt unter der Leitung von Norbert Hebertinger. Allround-Künstler und Sänger Lukas Perman hat zuletzt mit seiner Frau das Charity-Konzert "Gemeinsam für die Ukraine" im Wiener Raimundtheater organisiert. Das Konzert in der Rieder Jahnturnhalle am 7. Mai beginnt um 19.30 Uhr, Vorverkaufskarten gibt es in der Buchhandlung Dim sowie bei Öticket.