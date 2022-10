Große Messe für Häuslbauer, Sanierer und Renovierer in Ried

Angehende Häuslbauer, Renovierer und Sanierungswillige werden von 4. bis 6. November in den Hallen der Rieder Messe bedient. 200 Aussteller stehen zur Verfügung, dazu gibt es 70 kostenlose Fachvorträge.

"Diese Messe deckt das ganze Spektrum ab und bietet ein dichtes Informationsangebot. Aufgrund der steigenden Preise im Baubereich sowie bei den Energie- und Finanzierungskosten ist die Haus & Bau für Besucher und Aussteller wichtiger denn je. Die Besucher haben den riesigen Vorteil, die besten Angebote und Vergleichsmöglichkeiten einzuholen. Für die Aussteller ist es die perfekte Möglichkeit, Kunden für die nächsten Jahre zu gewinnen", so Messedirektor Helmut Slezak.

Alle Bereiche abgedeckt

Die Palette reicht von Architektur und Innenausbau über Bad und Sanitär, Bauunternehmen, Baustoffe, Beratung & Planung, Böden & Fliesen, Einrichten, Möbel, Küchen, energieeffiziente Heiz- und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, Fassade, Fenster, Türen und Tore, Finanzierung, Immobilien, Garagen & Carports, Garten & Außengestaltung, Haustechnik und Installationen bis hin zu Lichttechnik, Ökologie, Photovoltaik, Sanieren & Renovieren, Sicherheitstechnik, Sonnenschutz, Terrassen, Wintergärten, Balkone und Wellness.

Sonderschauen gibt es mit einer "Galerie des Wohnens", "Solar Sonnenklar!" und dem Thema Dämmstoffe. Bei der Galerie des Wohnens zeigen 15 regional verwurzelte Unternehmen vernetzte Leistungen rund ums Bauen, Wohnen, Einrichten und Gestalten. In erprobten Kooperationen soll bei der Umsetzung der Kundenwünsche vom Anfang bis zur Fertigstellung eng und effizient zusammengearbeitet werden.

Angekündigt sind Vorträge unter anderem zu den Themen "Blackout", "Montagevorbereitung für die geplante Klimaanlage", "Holzhaus to go – Leistbares Wohnen der Zukunft", "Wie saniere ich mein Haus gesund und richtig?", "Welche Heizung passt für mein Haus?", "Wie wir der Energiefalle entkommen – Absicherung der Energieversorgung in Haus und Wohnung" und "Bauen ohne Ärger". Die Messe Haus & Bau lockt von 4. bis 6. November jeweils von 9 bis 17 Uhr.