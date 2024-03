Große Feuerwehrübung im und rund ums Krankenhaus

Übungsszenarien mit insgesamt rund 250 Personen waren Brände im neuen Bauteil 10, der im Juni 2024 eröffnet wird, und in der Heizzentrale von Bauteil 14, eingeschlossene Personen in zwei Aufzügen sowie ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Ringstraße/Salzburger Straße. An der Übung beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren Braunau, Simbach, Haselbach, Aching, Ranshofen, Burgkirchen, Mauerkirchen, Mining, St. Peter am Hart, Mitternberg und die Betriebsfeuerwehr der AMAG mit insgesamt rund 200 Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen. Mit dabei waren auch Bundespolizei, Stadtpolizei, das Rote Kreuz, diverse Übungsbeobachter und Krankenhausmitarbeiter.

Verschiedene Einsätze geübt Bild: (Krankenhaus Braunau)

"Diese Feuerwehr-Einsatzübung war für uns sehr wichtig und ist gesetzlich vorgeschrieben. Jetzt können wir aus Brandschutzsicht unseren neuen Bauteil 10 mit gutem Gewissen für unsere Patienten sowie für unsere Mitarbeiter öffnen. Mein erster Eindruck war, dass alles sehr gut geklappt hat", sagt Anton Ober, der Brandschutzbeauftragte des Braunauer Krankenhauses.

Klaus Litzlbauer, Kommandant der FF Braunau, sprach von einer "sehr erfolgreichen Großübung". Alles sei schnell und professionell abgelaufen. "In einer Nachbesprechung werden wir alle Details der Übung noch einmal genau durchgehen, damit wir im Ernstfall optimal gerüstet sind", sagt Litzlbauer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper