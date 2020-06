Große Charity-Aktion zum Vatertag

Viktoria Stranzinger von der Kochschule "Cook up Kitchen" in Geinberg möchte nach der erfolgreichen Muttertags-Aktion für die Caritas OÖ auch zum Vatertag gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden Gutes tun. Alle, die von 12. bis 14. Juni ein Vatertags-Menü beim Lieferservice der Kochschule bestellen und fünf Euro "drauflegen", schenken gleichzeitig Menschen ein köstliches Gratis-Menü.

Bestellungen und Spenden sind ab sofort möglich unter: www.cookupkitchen.at oder Telefon 0660/3200699 bzw. office@ cookupkitchen.at

"Schon am Muttertags-Wochenende konnten wir 44 Menschen mit unseren Charity-Menüs überraschen. Diese Aktion wollen wir jetzt wiederholen und laden ein mitzuhelfen, den Menschen, die es derzeit nicht leicht haben, mit einem guten Essen eine Freude zu bereiten", sagt Viktoria Stranzinger von der Kochschule "Cook up Kitchen". Berta Burghuber, regionale Caritas-Mitarbeiterin für Ried, kümmert sich mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen wie schon am Muttertag um die Auslieferung der Essen: "Es ist schön zu sehen, wie die Menschen dank eines guten Essens ihre Sorgen und Probleme zumindest für eine kurze Zeit vergessen können. Ich bedanke mich herzlich bei den vielen Spenderinnen und Spendern, die das ermöglicht haben." Durch die Vernetzung mit den regionalen Sozialeinrichtungen und den Pfarren weiß die Caritas-Mitarbeiterin, wo es Menschen gibt, die aufgrund ihrer persönlichen schwierigen Situation Unterstützung brauchen.

Das Vatertags-Menü ist auf der Homepage einsehbar. Der Lieferbereich für die Charity-Aktion umfasst den Bezirk Ried.