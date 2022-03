Große Bus-Aktion zum Cupfinale: "Wir hoffen auf ein Heimspiel in Klagenfurt"

Für die Mannschaft der SV Guntamatic Ried ist das österreichische Cupfinale am Sonntag, 1. Mai (Staatsfeiertag), in Klagenfurt gegen Salzburg noch in sehr weiter Ferne. In den ersten beiden Spielen in der Qualifikationsgruppe wurden die Rieder zurück auf den harten Boden der Realität geholt. Nach den Niederlagen gegen Admira und Altach ist man vor dem Oberösterreich-Derby am kommenden Samstag (17 Uhr) beim LASK trotz einer grundsätzlich guten Saison wieder mitten im Abstiegskampf.

Anders verhält sich die Situation für die Mitarbeiter der SV Ried im Marketing und der Geschäftsstelle. Seit Montag kann man sich für die Bus-Fan-Fahrt zum Endspiel nach Klagenfurt am 1. Mai anmelden. Wie schon bei den Finalspielen 2011 und 2012, damals in Wien, sind die OÖNachrichten als Medienpartner mit an Bord.

"Unabhängig von den jüngsten zwei Niederlagen ist das Interesse an diesem Finalspiel bei unseren Fans groß. Es gab zuletzt schon sehr viele Anfragen, ab sofort kann man sich anmelden", sagt SV-Ried-Marketingleiter Tim Entenfellner. Zu den beiden Finalspielen in das Ernst-Happel-Stadion pilgerten jeweils rund 10.000 Anhänger der Rieder in den Prater. Weit mehr als 100 Busse fuhren damals in die Bundeshauptstadt.

"Für Ried ist es etwas Großes"

So viele werden es im Wörthersee Stadion zwar nicht werden, Entenfellner und sein Marketingkollege Philipp Birglehner hoffen aber erneut auf eine große Euphorie. "Ich könnte mir schon vorstellen, dass es bis zu 4000 oder 5000 Ried-Fans werden. Für einen Verein wie die SV Ried ist ein solch großes Spiel etwas ganz Großes, daher gehe ich von einem sehr großen Interesse aus", sagt Birglehner im Gespräch mit den OÖN. "Ich glaube, dass sich viele an die Highlights 2011 und 2012 erinnern und unbedingt wieder dabei sein wollen", betont Entenfellner.

Für die Rieder ist das Spiel gegen Salzburg das bereits vierte Cupfinale. 1998 und 2011 holten die Innviertler den Cup, 2012 ging das Endspiel gegen Salzburg verloren.

Informationen zur Fan-Fahrt:

Der Preis für die SV-Ried-Fan-Fahrt ins Wörthersee Stadion nach Klagenfurt, die von den OÖN als Medienpartner begleitet wird, beträgt 55 Euro. SV-Ried-Mitglieder oder Dauerkartenbesitzer zahlen 49 Euro, Kinder bis 15 Jahre 39 Euro. Es ist, etwa für Vereine, Firmen oder Stammtische, auch möglich, einen 50er-Bus zum Preis von 2450 Euro zu bestellen. Im Preis ist ein SV-Ried-Fanschal, eine Jause (Bier, Limo, Knacker, Gebäck) und eine Wochenendausgabe der OÖNachrichten inkludiert.

In Ried fahren die Busse bei der Josko-Arena um 7 Uhr und 11 Uhr weg. Zudem gibt es um 11 Uhr Zustiegsmöglichkeiten in Braunau, Schärding, Vöcklabruck, Grieskirchen und Wels.

Anmeldungen sind online unter cupfinale2022.svried.at und in der Geschäftsstelle der SV Ried möglich. Anmeldeschluss ist am Montag, 25. April.