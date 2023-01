Große Blutspendeaktion im Rieder Stadion

In der kommenden Woche kann am Mittwoch und Donnerstag im VIP-Club der SV Ried Blut gespendet werden. (Kaufmann)

Jeweils von 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr öffnet der Oberbank Business Club im Stadion der SV Guntamatic Ried am Mittwoch, 18. Jänner, und Donnerstag, 19. Jänner, die Türen. Fußball wird (noch) nicht geboten, die Saison beginnt erst Anfang Februar. Die SV Ried unterstützt gemeinsam mit den OÖN an den beiden Tagen die Blutspendeaktion des Roten Kreuzes und der Blutzentrale in Linz.

"Es ist eine ganz besondere Kooperation und zählt zu den größten Blutspendeaktionen in Oberösterreich", betont Werner Watzinger, der kaufmännische Direktor der Blutzentrale in Linz.

Im Dezember 2021 kamen rund 240 Personen, um sich Blut abnehmen zu lassen.

Damit es zu keinen längeren Wartezeiten kommt, wird die Blutzentrale in Linz an beiden Tagen mit zwei Teams nach Ried kommen. Das heißt, es können immer zwölf Personen parallel Blut spenden.

"Zusammenhalt und Solidarität"

"Wir wollen unseren Beitrag zu dieser besonderen Aktion leisten. Die SV Ried steht für Zusammenhalt und Solidarität", sagt SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger vor der bereits 14. Auflage der gemeinsamen Blutspendeaktion der drei Partner.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel