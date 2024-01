Großbrand in der Westernstadt "Pullman City"

Hunderttausende Gäste kommen innerhalb eines Jahres in die "Pullman City" in Eging am See, zwischen Passau und Deggendorf. Laut mehreren Medienberichten ist Sonntagfrüh ein Feuer ausgebrochen. Hinweise auf Verletzte gab es zunächst nicht. Das Medium "BR 24" schreibt, dass nach Polizeiangaben mit einem Millionenschaden zu rechnen sei. Mitarbeiter hätten Besucher, die in der Westernstadt übernachteten, evakuiert, schreibt BR 24.

"Zur Ursache kann gegenwärtig keine Aussage getroffen werden, die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen dahingehend übernommen", heißt es von der Polizei Niederbayern. Nach bisherigen Erkenntnissen seien mehrere in Holzbauweise errichtete Gebäude in dem Erlebnispark, der eine Fläche von rund 200.000 Quadratmetern hat, abgebrannt. Auch bei Innviertlern ist der Freizeitpark ein beliebtes Ausflugsziel.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper