Großbrand auf Bauernhof in Schildorn: Holzbalken traf Feuerwehrmann am Kopf

Das Feuer brach am Samstag gegen zwei Uhr früh im Nebengebäude des über 100 Jahre alten Hofes aus. Dort werden im ersten Stock die Hackschnitzel gelagert, mit denen die Heizung im Erdgeschoß betrieben wird. Im Wohnhaus bemerkte der 52-jährige tschechische Mieter die Flammen. Er weckte sofort die beiden Besitzer, eine 67-jährige Frau und einen 72-jährigen Mann, und sorgte dafür, dass alle rechtzeitig das Haus verlassen konnten. Zu diesem Zeitpunkt stand das Nebengebäude bereits in Vollbrand.

Feuerwehrmann ging bewusstlos zu Boden

Neun Feuerwehren rückten mit 130 Helfern und 16 Fahrzeugen zum Einsatzort aus. Um das brennende Hackgut löschen zu können, mussten die Einsatzkräfte das Gebäude an der Südseite mit einem Bagger öffnen. Dabei wurden auch die verkohlten Holzbalken des Dachstuhles abgerissen. Ein herabfallender Holzbalken traf einen 34-jährigen Feuerwehrmann am Kopf. Dieser fiel darauf bewusstlos zu Boden. Er wurde von den Rettungssanitätern und seinen Feuerwehrkollegen mit einem Spineboard weggetragen und von einem Notarzt erstversorgt. Der 34-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Ried gebracht. Auch der 52-jährige Mieter musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Spital behandelt werden.

