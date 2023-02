Groß angelegter Kinderwarenbasar mit ausgeklügelter Organisation

Mit rund 13.000 Verkaufsartikeln zählt der Kinderwarenbasar in Aspach zu den größten in der Region, heuer geht der Gebrauchtmarkt im Gasthof Danzer über die Bühne. Besonderheit: Schwangere und Eltern von Kindern bis zu einem Jahr dürfen früher kommen und in Ruhe einkaufen. Außerdem gibt es heuer erstmals eine Restnummernbörse.

Verkauft werden am 24. Februar von 19 bis 21.30 Uhr und am 25. Februar von 9.30 bis 11.30 Uhr Kinderwägen, Spielzeug, Bücher, Kinderbekleidung, Schuhe, Umstandskleidung, Autokindersitze, Nützliches fürs Stillen oder zum Selbermachen von Babynahrung und vieles mehr. Die Warteliste für Nummern für Verkaufswillige ist traditionell lang, eine neue Restnummernbörse soll heuer aber die Chancen erhöhen.

"Wir haben immer wieder den Fall, dass einzelne Verkäuferinnen kurzfristig ausfallen, durch Krankheit oder wegen einer Terminkollision. Das ist natürlich ärgerlich und jene, die auf der Warteliste stehen, hätten die Nummer gerne noch ergattert, doch dann ist es meist schon zu spät. Deshalb haben wir in diesem Jahr die Restnummernbörse ins Leben gerufen, mit der gleich nach Anmeldeschluss der regulären Verkäuferinnen die Restbestände noch abgerufen werden können", sagt Karin Gaisbauer, die den Kinderwarenbasar gemeinsam mit der Mütterrunde Aspach organisiert.

Neu ist heuer auch der Sonderverkauf für Schwangere und Eltern von Kindern bis zu einem Jahr. Unter Vorlage des Mutter-Kind-Passes kann man am Freitag bereits eine Stunde vor dem offiziellen Verkaufsbeginn einkaufen kommen und so einem Gedränge entkommen. Der Aspacher Kinderwarenbasar erfreut sich größter Beliebtheit. "Wir verlangen von unseren Verkäufern, dass sie nur tadellose Ware zum Verkauf anbieten. Das heißt, dass Spiele komplett sein müssen, Kleidung fleckenfrei sein muss und keine Löcher oder fehlende Knöpfe haben darf. Wir legen auch viel Wert darauf, dass keine altmodische Ware oder Werbeartikel zum Verkauf angeboten werden. Verstößt jemand dagegen, war’s das und man bekommt beim nächsten Basar keine Nummer mehr", sagt Gaisbauer.

So werde durch die Mütterrunde Aspach sichergestellt, dass die Käufer keine böse Überraschung erleben würden. Entsprechend groß ist der Andrang. Verbleibende Erlöse werden gespendet.

