Größtes Lagerhaus im Land wird noch größer

Die Fusionierung wurde in den vergangenen Tagen von den zuständigen Gremien der beiden Genossenschaften in den Generalversammlungen genehmigt. Durch den Zusammenschluss entsteht ein Unternehmen mit 290 Millionen Euro Umsatz und 900 Mitarbeitern. Vor zwei Jahren war mit dem Zusammenschluss der Lagerhäuser Innviertel und Traunviertel die größte Lagerhausgenossenschaft Oberösterreichs entstanden. "Schon die Fusion Innviertel – Traunviertel vor zwei Jahren hat sich als erfolgreich erwiesen, um die großen Herausforderungen wie Strukturwandel, Digitalisierung und Marktschwankungen gut zu meistern", sagt der Innviertler Obmann Ludwig Hubauer. Sitz der erweiterten Genossenschaft ist in Geinberg, Sprecher der Geschäftsführung ist Stefan Schamberger. Mehr im Wirtschaftsteil, Seite 9.

