"Autos im Wasser" gibt es von 1. bis 6. August im Rahmen des größten europäischen Amphibienfahrzeugtreffens an der Innviertler Donau mit Basislager in Vichtenstein-Kasten zu bestaunen. 50 der raren Fahrzeuge sind angekündigt. Das Event AMPHIB macht heuer zum ersten Mal Halt in Österreich. "Erstmals stattgefunden hat das AMPHIB vor 33 Jahren und wird seither jeden Sommer in einem anderen Land durchgeführt. Ich freue mich, dass ich dieses große Event nun nach Österreich und an die Donau holen