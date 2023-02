Größte Studieninfobörse der Region für alle Interessierten in Braunau

Informationen zum Studium für alle interessierten Maturanten bietet die HTL Braunau am Montag, 13. Februar, von 13.30 bis 16.30 Uhr im Rahmen der größten Innviertler Studieninformationsbörse. Vertreter von Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen aus ganz Österreich und dem angrenzenden Bayern geben in der HTL Braunau Einblicke in ihre Studienrichtungen. "Die Veranstaltung ist für alle Interessierten frei zugänglich, es können also auch Schüler aus anderen höheren Schulen im Bezirk Braunau und darüber hinaus teilnehmen", so Gerda Schneeberger, Direktorin der HTL Braunau.

Absolventen aus der Region

Im Einsatz sind unter anderen 40 Absolventen von HTL und HLW Braunau als Berater. Sie studieren aktuell an einer der teilnehmenden Institutionen oder haben ein Studium kürzlich abgeschlossen – sie kennen die derzeitige Situation der Schüler in den Abschlussjahrgängen und können dadurch gut beraten, wenn es darum geht, ob ein Studium begonnen werden soll und wenn ja, welches.

Und die Absolventen haben den Einstieg in verschiedene Studienrichtungen bereits hinter sich und können auch hierbei wertvolle Tipps weitergeben. An Beratungsständen wird gezielt informiert, in einzelnen Vorträgen gibt es genauere Infos zu einzelnen Studienrichtungen. Auch die Möglichkeit einer Studienbeihilfe, eines Auslandssemesters oder die Wahl des richtigen Studentenheimes kann ergründet werden. Vonseiten der HTL Braunau ist Karin Gaisbauer für die Organisation der Studieninfobörse zuständig.

Dass ein Studium nicht immer von Beginn an als Karrierestation angestrebt werden muss, dann aber doch plötzlich notwendig werden kann, zeigen mehrere Beispiele von Absolventen der HTL, die anfangs gleich nach der Matura direkt ins Berufsleben eingestiegen sind, einige Jahre später aber den Wunsch verspürten, die Karriereleiter nach oben zu klettern oder das eigene Wissen noch zu vertiefen. Da die zukünftige berufliche Entfaltung meist nicht vorhersehbar sei, könne es durchaus sein, dass sich andere Optionen ergeben. "Wir wollen, dass sich unsere Schüler mit dem Thema Studieren auseinandersetzen und unterschiedliche Wege aufgezeigt bekommen. Vom Selbsterhalterstipendium über berufsbegleitendes Studieren oder das Studieren an einer Fern-FH, es ist so vieles möglich, und hier versuchen wir, mit unserer Studieninfobörse einen guten Überblick zu geben", sagt Karin Gaisbauer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper