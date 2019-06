Größte Privatsammlung für Kino- und Fernsehtechnik

Er hat ein ehemaliges Gasthaus in Franking-Eggenham gekauft, saniert und dort jetzt die laut eigenen Angaben größte private Sammlung für technikbegeisterte Film- und Kinoliebhaber im deutschsprachigen Raum eingerichtet: Rund 1200 historische Geräte samt Zubehör stellt Besitzer und Betreiber Siegfried Spitzwieser aus Hochburg-Ach aktuell aus.

Das Lager ist noch umfangreicher. "Insgesamt rund 3000 Stück. Darunter mehrere Hundert Acht-Millimeter-Projektoren. Das wäre für die Ausstellung aber viel zu viel. Ich habe mich schon immer für diese Art der Technik interessiert, bin im Laufe der Jahre hineingewachsen, komme viel herum und habe viele Kontakte. Ich kann sagen, dass ich über die größte derartige Sammlung im deutschsprachigen Raum verfüge", sagt der gelernte Steuerungstechniker Spitzwieser, der sich nun in der Pension seinem Hobby noch intensiver widmen kann.

"Eigentlich wollte ich nach dem Kauf der Immobile in Franking einen kleinen Freizeitpark errichten", so Spitzwieser zum ursprünglichen Vorhaben in der Tourismusgemeinde im Oberen Innviertel – er habe sich dann aber doch nicht ganz "drübergetraut".

"Erleben Sie die Faszination Kino einmal von einer ganz anderen Seite: Hier trifft Technik auf Nostalgie, es werden Geheimnisse hinter gefeierten Filmen gelüftet", so die Ankündigung zum seit wenigen Tagen laufenden Betrieb.

Faszination aus 100 Jahren

"Lassen Sie sich entführen in die Welt kinematografischer Darstellungen und der europäischen Kinotechnik der vergangenen 100 Jahre. Abspielbereite Projektoren laden Sie ein, Film- und Kinotechnik zum Leben zu erwecken."

Und auch Fernsehtechnik vergangener Jahre wird serviert. "Das ist meine Vorliebe. Vor allem die Schwarz-Weiß-Technik. Bei mir geht es um Studio-Ausrüstung für TV-Aufnahmen mit den alten, großen Kameras", sagt Spitzwieser. "Es waren gerade Besucher hier, und es gibt laufend Anfragen", so der Innviertler gestern im OÖN-Gespräch. Ein großer Teil der Geräte sei voll funktionstüchtig. "Und ich will möglichst alles zum Laufen bringen. Es gibt naturgemäß keine Ersatzteile mehr. Da heißt es improvisieren, sinngemäß: aus zwei mach eins. Und Teile auftreiben. Es liegt noch viel Material auf Dachböden herum. Ich bin gut vernetzt."

"Nehmen Sie Platz auf dem Regiestuhl und legen Sie selbst Hand an die Postproduktion: In einem komplett eingerichteten TV-Studio können Sie die Nachbearbeitung von Bild und Ton durchführen", so das Angebot.

Das Heimkino: In einer Zeit, in der jeder mit seinem Smartphone eigene kurze Filmsequenzen drehen kann, gerate die spannende Technik, die die Bildaufnahme und Vorführung im heimischen Wohnzimmer erst möglich machte, leicht in Vergessenheit. "Unternehmen Sie mit uns eine spannende Zeitreise."

Weitere Infos zum Angebot gibt es auf www.kinomuseum.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Franking Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel d.seitl@nachrichten.at