Größere Vorsicht bei Bergung

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem eine Lenkerin von der Straße abgekommen und im Bereich Schacherholz gegen kleinere Bäume geprallt war, waren die Feuerwehren Brunnenthal und Wallensham bei der Bergung gefordert: Die Frau fuhr ein Elektro-Auto, ihre Helfer ergriffen vorsorgliche Brandschutzmaßnahmen. Mittels Motorsäge wurde ein beschädigter Baum entfernt, die Wärmeentwicklung der Hochvolt-Batterien des E-Autos mittels Wärmebildkamera laufend überwacht.

Bei der Bergung wurde in Zusammenarbeit mit dem Abschleppunternehmen besonders darauf geachtet, die Batterie nicht zu beschädigen. Elektrobetriebene Fahrzeuge gewännen immer mehr an Bedeutung und würden beim Einsatz ein angepasstes Handeln fordern, so die Feuerwehr. Um bestmöglich darauf vorbereitet zu sein, hielt die Feuerwehr Brunnenthal zuletzt auch einen eigenen Kurs ab.