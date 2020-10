Grippeimpfung: Ratt ruft dazu auf

200.000 Dosen an Impfstoff stehen in Oberösterreich zur Verfügung, 2019 waren es nur 50.000. "Es steht jedoch im Moment noch nicht fest, ob diese Menge ausreichen wird. Laut Informationen aus dem Gesundheitsministerium wird versucht, die vorhandenen Grippe-Impfstoffe in ganz Österreich gleichmäßig zu verteilen", sagt er. Wer sich für eine Grippeimpfung entschieden hat, solle sich vormerken lassen.

