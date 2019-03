Grgic: "Dieser Sieg gibt uns Mut für die kommenden Aufgaben"

WATTENS/RIED. Die SV Guntamatic Ried meldet sich mit einem 3:0-Auswärtssieg bei Tabellenführer Wattens im Titelkampf der Ersten Liga zurück.

Starke Leistung und 3:0-Sieg beim Tabellenführer - Jubel bei den Spielern der SV Guntamatic Ried Bild: GEPA pictures

Mit einem 3:0-Auswärtssieg beim Tabellenführer in Wattens kämpfte und spielte sich die SV Guntamatic Ried am Freitagabend zurück ins Aufstiegsrennen. Ausgerechnet ein verschossener Elfmeter von Stürmer Darijo Pecirep in der 16. Minute war die Initialzündung für die Innviertler. Unmittelbar nach dem Fehlschuss erzielte Abwehrspieler Constantin Reiner das 1:0, kurz darauf Mario Kröpfl nach einer schönen Kombination das 2:0.

Dem dritten Treffer durch Pecirep ging ein herrlicher Doppelpass mit dem starken Marco Grüll voraus. Wattens hat somit nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die SV Ried, allerdings absolvieren die Tiroler am morgigen Dienstag noch ein Nachtragsspiel gegen Lafnitz. "Der Druck war groß vor diesem Spiel, aber Trainer Gerald Baumgartner hat uns optimal eingestellt. Er hat gesagt, dass wir trotz des Drucks positiv und mit Spaß an die Sache herangehen sollen. Das hat funktioniert", sagt Lukas Grgic.

Der Zusammenhalt in der gesamten Mannschaft sei ausgezeichnet. "Alle ziehen an einem Strang, auch die Spieler auf der Bank leben voll mit", sagt Grgic. Bezeichnend dafür war, dass Ersatztorhüter Filip Dmitrovic wegen seines überschwänglichen Jubels in Wattens eine Gelbe Karte kassierte.

"Der Sieg beim Tabellenführer macht uns Mut für die kommenden Aufgaben. Wir wissen, dass wir uns nicht viele Umfaller erlauben können, gegen Kapfenberg nehmen wir mit Hilfe der Fans die nächsten drei Punkte ins Visier. Wir gehen mit einer breiten Brust aufs Feld und wollen unseren Zuschauern etwas bieten", sagt Grgic, der am Freitag wegen seiner fünften Gelben Karte allerdings gesperrt ist. "Das wird alles andere als leicht, aber ich werde von der ersten bis zur letzten Minute voll mitfiebern und die Jungs anfeuern", sagt Grgic.

Das Heimspiel gegen Kapfenberg am Freitag, 8. März, beginnt um 19.10 Uhr. Eine Woche später gastiert die SV Ried beim FC Liefering, ehe am Sonntag, 31. März (10.30 Uhr), Amstetten in der Josko Arena gastiert.

1 Kommentar abe1912 (363) 03.03.2019 20:59 Uhr GB hat mit seiner offensiven Aufstellung die Wattener sicher überrascht - mit 3 Stürmern gegen den unumstrittenen Tabellenführer zu beginnen - noch dazu auswärts - ist schon sehr riskant. Man könnte sagen "Alles riskiert und alles gewonnen."

Gratulation an den Trainer! Antwort schreiben

