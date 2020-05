Bezirk Braunau: Grenzübertritt für Muttertagsbesuch möglich

In Abstimmung mit den zuständigen Behörden in Deutschland und den Nachbarbezirken hat die Bezirkshauptmannschaft Braunau veranlasst, dass ein Grenzübertritt für den Muttertagsbesuch von nächsten Angehörigen am Sonntag, 10. Mai, für die beiden Grenzübergänge im Bezirk Braunau ermöglicht wird. Dies geschehe unter der Ausnahme der besonders berücksichtigungswürdigen familiären Gründe, daher werde auch keine 14-tägige Heimquarantäne bei der Rückreise/Einreise ausgelöst, was nach Rücksprache mit den deutschen Beamten auch umgekehrt gelte, informiert Bezirkshauptmann Gerald Kronberger,

Beim Besuch ist darauf zu achten, dass die Hygienerichtlinien eingehalten werden. Die Mitnahme eines Nachweises, etwa ein Foto des Meldezettels am Handy oder Adressauszuges der Mutter, zur Bescheinigung an der Grenze wird dringend empfohlen.

Besuche in Seniorenwohnheimen im Bezirk Braunau sind ausnahmslos nur nach voriger Terminvereinbarung mit der jeweiligen Heimleitung möglich.