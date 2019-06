Grenzüberschreitender Ferienpass für Kinder

In diesem Sommer können Schärdinger Kinder auch am Ferienprogramm mit vielen Aktivitäten und Besuchen bei Einrichtungen in Neuhaus teilnehmen – und umgekehrt Neuhauser Kinder am Ferienspaß in Schärding: Es handelt sich um ein Projekt im Rahmen des neuen grenzübergreifenden "Mittelzentrums" Neuhaus-Schärding.

Zu beachten seien dabei nur die unterschiedlichen Ferienzeiten. Während die Schulkinder in Schärding bereits am 6. Juli in den schulfreien Sommer starten können, müssen die Neuhauser Kinder noch bis 29. Juli warten. Doch die Vorfreude auf tolle Programmpunkte lasse die Wochen bis dahin schnell vergehen, so die Projektpartner.

Das "Mittelzentrum" wird durch EU-Interreg-Gelder gefördert.

