Ungläubiges Kopfschütteln: So reagieren die Menschen im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet auf die wieder eingeführte Testpflicht für Grenzpendler. Dass diese in Bayern im Gespräch ist, wurde kommuniziert. Dass sie seit Montag, 18. Jänner, erneut gilt, wissen aber noch die wenigsten. Das bayerische Gesundheitsministerium hüllte sich dahingehend in Schweigen, veröffentlichte aber eine neue Verordnung, in der die regelmäßigen Testungen wieder zur Pflicht werden.