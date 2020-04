Grenzkontrollen als Sittenbild bei den Zulassungen

Die Ertappten werden vor der Einreise ins Innviertel auf der Autobahn wieder nach Deutschland zurückgeschickt, dort weiterkontrolliert und angezeigt. Bevor die Weiterfahrt erlaubt wird, müssen sich die Erwischten um eine ordnungsgemäße Zulassung mittels deutscher Kurzzeitkennzeichen kümmern.

Viele Fahrzeuge wurden von den Besitzern kurz zuvor angekauft und sollen dann offenbar ohne vorgeschriebene Zulassungen in den Osten gebracht werden. In einem Fall manipulierte ein Halter einen im Zulassungsschein angebrachten Verkaufsvermerk sowie den Kaufvertrag. In einem weiteren Fall war ein Pkw mit einem Kennzeichen versehen, das für diesen Wagen gar nicht ausgegeben war. Hintergrund ist, dass sich die Fahrer bzw. Halter die Kosten für Zulassungen bzw. Überführungsfahrten sparen wollen, so die Polizei.

Zuletzt legte der Lenker eines Anhängergespanns sogar den Führerschein seines Bruders vor. Der Rumäne selbst hat keine erforderliche Lizenz, so die Polizei. Für Beobachter verwunderlich ist, dass so viele Lenker mit manipulierten Zulassungen unterwegs sind, obwohl die rigiden Grenzkontrollen längst international bekannt sind. (sedi)

