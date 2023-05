Grausgruber mit erstem Krimi

"Ich freue mich kolossal über mein erstes Romanwerk", sagt Grausgruber, die neben vielen Kinderbüchern auch einige Bücher für Erwachsene in Mundart und Hochdeutsch veröffentlicht hat. Einblick in den Debütkrimi gibt die Autorin bei einer Lesung am 4. Mai um 19 Uhr im Gemeindesaal Geinberg. Der Eintritt ist frei.

Unter anderem erhältlich beim Innsalz-Verlag oder via www.grausgruber-gaby.com.

