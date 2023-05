Grauer Star: Neue Linsentechnologie bringt komfortableren Durchblick

Künstliche Augenlinsen verhelfen Patienten mit Grauem Star wieder zu einem ungetrübten Bild – im Krankenhaus Ried kommt nun eine neue Linsentechnologie zum Einsatz, die im Alltag besonders komfortabel ist und in vielen Alltagssituationen ohne Brille auskommen lässt.

Grauer Star ist eine Augenerkrankung, die mit steigenden Lebensjahren immer häufiger auftritt. Es handelt sich um Trübungen der Augenlinse, Abhilfe bringt der Ersatz der getrübten Linsen durch künstliche Implantate. Die sogenannte Katarakt-OP sei die häufigste Operation überhaupt und werde in Ried tausende Male pro Jahr vorgenommen, so das Krankenhaus.

Den Patienten wird am Standort Ried nun eine neue Linsenalternative angeboten: EDOF-Linsen (Extended Depth of Focus) seien so konstruiert, dass sie eine höhere Tiefenschärfe aufwiesen. Sie böten ein scharfes Bild nicht nur in der Ferne, sondern auch in einer mittleren Entfernung bis ca. 70 cm vor dem Auge, wie etwa beim Blick auf den PC-Monitor oder auf die Armaturen im Auto, so das Krankenhaus. "EDOF-Linsen bewirken, dass Patienten in vielen Alltagssituationen nicht mehr auf eine Brille angewiesen sind", sagt Primar Robert Hörantner, Leiter der Abteilung für Augenheilkunde.

Auf kurze Distanz, zum Beispiel bei längerem Lesen, könne zwar nach wie vor eine Brille erforderlich sein. Doch dafür gebe es bei diesem Linsentyp konstruktionsbedingt keine manchmal störenden Blend- oder Lichteffekte. Welcher Linsentyp geeignet sei, könne aber erst nach einer eingehenden individuellen Untersuchung entschieden werden.

Zusätzliche Kosten entstünden den Patienten jedenfalls nicht, so das Krankenhaus Ried: Sei eine Katarakt-OP aus medizinischer Sicht erforderlich, würden auch EDOF-Linsen von den Sozialversicherungen bezahlt. Gleich sei auch die Vorgangsweise bei der Operation, die in lokaler Betäubung des Augapfels erfolge und nur wenige Minuten dauere. Den Augenärzten im Innviertler Schwerpunktspital steht ein Hochfrequenz-Laser zur Verfügung, der mit größter Präzision eine millimeterkleine Öffnung in Hornhaut und Linsenkapsel herstelle und die getrübte Linse in winzige Teile zerkleinere, ehe sie abgesaugt werde. Die künstliche Linse werde dann unter dem OP-Mikroskop eingesetzt.

Tagesklinik in Schärding

Primar Hörantner und sein Team nehmen Katarakt-Operationen seit nunmehr einem Jahr auch in der dislozierten Augen-Tagesklinik im Klinikum Schärding vor.

"Die umfassende augenärztliche Versorgung der Region erfordert ein breites Leistungsspektrum, das immer wieder durch innovative, evidenzbasierte Verfahren ergänzt und auf dem aktuellen Stand der Augenheilkunde gehalten wird. Daher bieten wir den Patienten nun auch diese neue Linsentechnologie an", sagt Johannes Huber, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Ried.

