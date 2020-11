Gratis parken in Rieds Innenstadt bis 6. Dezember

Ab sofort bis zum 6. Dezember werden in der Rieder Innenstadt keine Parkgebühren eingehoben. Statt ein Parkticket zu lösen, einfach die Parkuhr stellen und zwei Stunden lang in Ruhe alle wichtigen und notwendigen Dinge erledigen, so das Rieder Stadtmarketing zu einem Beschluss der Rieder Stadtpolitik, der vorläufig bis zum Ende des bundesweit verordneten Lockdowns gilt.

Im Sog der Corona-Schutzbestimmungen musste allerdings bereits der traditionelle Standlmarkt rund um den Dietmarbrunnen abgesagt werden, die im Vorjahr sehr gut angenommene Eislaufbahn entfällt heuer ebenfalls. Nun kommt auch die Absage für einen vom 5. bis 8. Dezember geplanten Christkindlmarkt. "Wir bedauern es sehr, dass der Markt heuer nicht stattfinden kann, nachdem wir uns lange und akribisch vorbereitet haben und laufend in Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft waren. Wir hoffen, dass uns die Aussteller im nächsten Jahr die Treue halten", so Thomas Hattinger und Thomas Karba vom Rieder Marktverein. Für den Einkauf von Weihnachtsgeschenken ruft der Handel einmal mehr dazu auf, die Zeit nach dem geplanten Lockdown-Ende abzuwarten.