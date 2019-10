Graffitisprayer ausgeforscht

Die drei jungen Frauen und zwei jungen Männer sollen am 5. Oktober zwischen 21 Uhr und Mitternacht in Zell an der Pram großflächig die Wände einer Unterführung sowie die Außenfassade des Aufganges zu den Bahngleisen verunstaltet haben. Die Jugendlichen sind aufgrund der Beweislage geständig. Dabei gestanden sie, auch in Riedau eine Kunststoffverkleidung beim Abgang zu einer Unterführung besprüht zu haben. Hierbei hatten sie noch Unterstützung eines 18-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Schärding. Die besprühte Kunststoffverkleidung beim Bahnhof Riedau wurde von den Beschuldigten selbstständig gereinigt.

