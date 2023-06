Graffiti-Workshop in Braunau

Tobias Stockner, Graffiti-Künstler und Jugendarbeiter aus dem bayerischen Mühldorf, bringt den Teilnehmenden Grundlagen zu Gestaltung und Technik näher. Das Angebot richtet sich an Jugendliche ab zwölf Jahren, auch interessierte Erwachsene sind willkommen.

Der Workshop findet an fünf Abenden beziehungsweise Nachmittagen von 3. bis 16. Juli statt (3., 4. und 10. Juli jeweils von 17 bis 20 Uhr, 15. und 16. Juli jeweils von 14 bis 18 Uhr). Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung (mit Name und Telefonnummer) ist unter 0676/847804250 oder per Mail an daniela.auer@braunau.ooe.gv.at erforderlich.

An den ersten beiden Terminen werden Selbstportraits mit der Schablonentechnik auf Leinwand entstehen. Der nächste Teil des Workshops widmet sich dem Graffiti-Zeichnen im Allgemeinen und ist gleichzeitig Vorbereitung für das Finale: Gemeinsam gestaltet die Gruppe eine Wand im ZIMT-Innenhof, der derzeit renoviert wird und künftig auch für Gemeinschaftsprojekte nutzbar sein soll.

