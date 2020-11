GPS als Gefahr für die Waldrappe

Denn diese Zugvögel geben dieses Verhalten von Generation zu Generation weiter. Auch über dem Innviertel "trainieren" die Waldrappe regelmäßig. Jetzt haben Wissenschaftler jedoch herausgefunden, dass viele der Vögel an einer Trübung der Hornhaut an einem Auge leiden. Dass die GPS-Sender, den viele Vögel auf ihrem Rücken tragen, um ihr Flugverhalten besser kennenzulernen, dafür verantwortlich sind, sei nach langer Untersuchung nun klar geworden, sagt Projektleiter Johannes Fritz.

"Waldrappe schlafen mit dem Kopf auf dem Rücken. Dabei kommt immer das gleiche Auge in die Nähe des GPS-Geräts. Das Hornhautgewebe gehört aber zu den thermisch empfindlichsten Geweben des Körpers." Ein in Burghausen angesiedelter Vogel sei auf dem linken Auge gar erblindet. Von den 110 Vögeln des Ansiedlungsprojekts seien 27 von Augentrübungen betroffen. Um Schäden vorzubeugen, würden die GPS-Sender nun ausschließlich am unteren Rücken der Vögel angebracht.