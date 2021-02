Gottesdienst aus Altschwendt live im Fernsehen

Der Sonntagsgottesdienst am 28. Februar wird diesmal von Servus TV live aus der Schärdinger Gemeinde Altschwendt übertragen. Die Übertragung des Gottesdienstes am Sonntag, den Pfarrer Walter Miggisch zelebrieren wird beginnt um 9 Uhr. Der Besuch von Gottesdiensten ist aufgrund der aktuellen Covid-Maßnahmen nur sehr beschränkt möglich. Auf diese Weise wird der Kirchenbesuch – am kommenden Sonntag wird Familienfasttag gefeiert – einer größeren Menge an Gläubigen möglich.

