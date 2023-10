Gopperding: 2 Wohnhäuser und Bahnböschung vor Flammen gerettet

Neben einem Wohnhaus in Gopperding stand in der Nacht eine Garage in Vollbrand.

Gegen 23:40 Uhr wurde die Feuerwehr St. Florian am Inn (Bezirk Schärding) in die Ortschaft Gopperding alarmiert. Neben einem Wohnhaus war aus noch unbekannter Ursache eine Garage in Brand geraten. 22 Feuerwehrleute rückten zum Einsatzort aus und sahen schon bei der Anfahrt, dass die Garage in Vollbrand stand.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf 2 naheliegende Wohnhäuser verhindern. Auch eine angrenzende Bahnböschung und eine Stromleitung der ÖBB-Eisenbahnstrecke Linz-Passau konnten vor dem Feuer bewahrt werden.

Lokalisierung: Die Ortschaft Gopperding in der Gemeinde St. Florian am Inn:

Nachdem der Brand unter Kontrolle war, wurden mit einer Wärmebildkamera noch die letzten Glutnester lokalisiert und abgelöscht.

22 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr St. Florian am Inn standen im Einsatz. Bild: FF St. Florian am Inn

Gegen 2 Uhr konnte "Brand aus" gegeben werden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

