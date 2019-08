Golfturnier: 20.000 Euro für den guten Zweck

Erfolgreiche Premiere für das "Club 16"-Charity-Golfturnier im Golfclub Sonnberg in St. Johann am Walde: Der Innviertler Unternehmerclub ließ seine wohltätigen Muskeln spielen und erbrachte einen beeindruckenden Spendenrekord von 20.000 Euro für den guten Zweck – beste Stimmung, spannendes Geschehen am Golfplatz und vor allem eine gigantische Spendensumme ergaben ein perfektes Charity-Event im Zeichen der guten Sache, so die Organisatoren.

"Unternehmer, die die Region stark gemacht hat, haben die Verpflichtung, sich um die Schwachen zu kümmern – so lautet unsere Devise", sagt "Club 16"-Präsident Sven Umert. "In diesem Zusammenhang möchten wir betonen, dass der Club 16 keinesfalls in Konkurrenz zu Service-Clubs steht. Ganz im Gegenteil, wir schätzen deren wichtige und hervorragende Arbeit und möchten ihr Engagement im Rahmen unseres Charity-Golfturniers würdigen und nach besten Kräften unterstützen", so Umert.

Die Unterstützung fiel rekordverdächtig aus, wie sich im Laufe des Charity-Events in St. Johann am Walde schnell herausgestellt habe. Eine Spendensumme von sage und schreibe 20.000 Euro wurde durch die Mitglieder des Clubs 16 sowie zahlreiche Sponsoren aufgebracht und in Form von Schecks an die verschiedenen Service-Clubs sowie Organisationen verteilt. So erhielten fünf Rieder Service-Clubs jeweils einen Spendenscheck über 2000 Euro überreicht, weitere 4000 Euro gingen an das Rieder Kinder- und Jugend-Schutzhaus RIKI sowie das Haus Sonne in Mettmach. Das tragische Schicksal des Mehrnbachers "Benji", der an einer Morbus-Crohn-Erkrankung leidet, habe die Teilnehmer des Charity-Events zu einer ungeplanten, spontanen Spende von weiteren 2000 Euro motiviert.

Vor der Spendengala zeigten die Teilnehmer des ersten Club-16-Charity-Turniers zunächst unter den perfekten Bedingungen des Golf-Clubs Sonnberg am Golf-Grün, was sie können. "Die Kombination aus Spaß am Grün und Unterstützung einer guten Sache bereitet natürlich auch uns als Team eine besondere Freude", sagt Golf-Club-Sonnberg-Betreiber Reinhard Enghuber.

Im Anschluss an das Turnier selbst wurden die Gaumen der Teilnehmer, Sponsoren und Gäste von Barbara Mairhofer und ihrem Room Five Team verwöhnt. Die kulinarische Globetrotterin nennt seit kurzem den GC Sonnberg ihr gastronomisches Zuhause und zauberte beim Club-16-Golf-Event ein "lukullisches Hole-in-One" auf die Teller.

Ebenfalls für Begeisterung sorgte die Performance des geladenen Live-Acts Saxmania mit seiner Kombination aus Live-Saxofon-Einlagen und DJ-Sound, so die Veranstalter.

"Wir möchten uns von Herzen bei allen Mitgliedern des Clubs 16 sowie den zahlreichen Sponsoren für ihre Unterstützung bedanken. Eine derart hohe Spendensumme ist alles andere als alltäglich und spiegelt die gelebte gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmer und deren starke Verwurzelung in der Region wider", so Präsident Umert.

Unternehmer-Club mit sozialer Verantwortung

Der Club 16 mit Sitz in Tumeltsham bei Ried ist ein Ort der Vernetzung, der Gemeinschaft und nicht zuletzt der guten Sache. Die Mitglieder – allesamt Führungspersönlichkeiten renommierter Unternehmen aus dem Innviertel und darüber hinaus – seien sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und haben sich dazu bekannt, der Region großzügig etwas zurückzugeben, so Club-16-Präsident Sven Umert, der auch in seiner Funktion als Geschäftsführer der DUO-Unternehmensgruppe in den vergangenen Jahren zahlreiche wohltätige Projekte unterstützte und Familien in Not tatkräftig unter die Arme griff.