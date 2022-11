Goldene Kulturmedaille für Edi Geroldinger

Seit 1995 zählt der Direktor der Landesmusikschule Ried, Prof. Eduard Geroldinger, zu den prägenden Persönlichkeiten des kulturellen Lebens im Innviertel. Sein weit über die pädagogische Tätigkeit hinaus gehendes Schaffen setzt besondere Akzente bei der Talenteförderung und einem regen Veranstaltungsbetrieb. Als Obmann des Vereines LMS-Kulturkreis und als Leiter der Jeunesse Ried schafft er Auftritts-Plattformen gleichermaßen für regionale „Meister von morgen“ und international erfolgreiche Künstler.

Als leidenschaftlicher Hornist ist Geroldinger nicht nur bei zahlreichen Veranstaltungen im Innviertel zu hören, sondern mit dem Wiener Johann Strauss Orchester, dem er seit 1980 angehört und als geschäftsführender Obmann vorsteht, auch international im Einsatz. Bereits im kommenden Jänner stehen sieben Konzert in Japan und ein Auftritt in der Hamburger Elbphilharmonie auf dem Programm.

Eduard Geroldinger ist Mitglied der Innviertler Künstlergilde IKG und wesentlicher Mitgestalter der Veranstaltungsreihe Inn4tler-Sommer. Auch für den Lions Club Ried, dessen Mitglied er seit 1995 ist, leistet Geroldinger wertvolle Arbeit in der Organisation des jährlichen großen Benefizkonzertes.

In Würdigung seiner Verdienste um das kulturelle Leben in Oberösterreich hat ihm Landeshauptmann Thomas Stelzer in einer feierlichen Zeremonie am 7. November die goldene Kulturmedaille des Landes Oberösterreich überreicht.