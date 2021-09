Marie Angerer (IGLA long life) krönte sich am Wochenende zur "Gold-Marie". Die junge Athletin aus Schärding entschied bei den U16-Landesmeisterschaften in Ebensee mit zwei starken Bestleistungen (12,51 und 41,36 Sekunden) die 100 und 300 Meter für sich und holte damit ihre ersten Sprinttitel. Diese Zeiten waren zugleich die zweitbesten Österreichs des Jahres 2021 in dieser Altersklasse und lassen für die kommenden Staatsmeisterschaften einiges erhoffen.