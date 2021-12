Gockel für die Innbrücke und Suche nach neuem Leitbild für Mattighofen

Ein Gockel aus Bronze soll künftig die Innbrücke zwischen Braunau und Simbach zieren. Der Kulturverein Danica-Austria unter Zoran Sijakovic hat dieses grenzüberschreitende Projekt ins Leben gerufen. Die Geschichte dahinter: 1918 machte sich ein Soldat auf den Heimweg nach Deutschland. Mit dabei hatte er einen serbischen "Kikeriki-Hahn", den er mit viel Mühe und Not auf die weite Reise mitgenommen hatte – zur Aufzucht für seinen Hühnerhof in Bayern.

Gockel Kopf abgeschlagen

Doch der Hahn durfte die Grenze nicht passieren. Ein Simbacher Zollbeamter machte den Soldaten auf strenge Richtlinien aufmerksam, wonach der Besitzer des lebenden Tieres eine ganze Reihe von Urkunden und Bewilligungen brauche. Dieser Amtsschimmel kostete dem Hahn schließlich das Leben:Auf der österreichischen Seite der Innbrücke wurde dem Gockel der Kopf abgeschlagen. Dort soll künftig eine Bronze-Statue stehen und an diese Geschichte erinnern, die der verstorbene Pressefotograf Walter Geiring 2018 in den OÖN veröffentlichte. Der bronzene Gockelhahn wird seinen Namen tragen, es wird auch eine Gedenktafel geben. Mit diesem Projekt im Zuge von "Kunst im öffentlichen Raum" wolle man eine neue Sehenswürdigkeit in Braunau und Simbach erschaffen, so Sijakovic. Gefertigt wird der Gockel von der bayrischen Bildhauerin und Gildenmeisterin der Innviertler Künstlergilde, Christine Perseis.

Gemeinderäte tagten

In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Braunauer Gemeinderat diesem Projekt zu und beschloss eine Förderung über 17.450 Euro, verbunden mit dem Hinweis, die Stadt Simbach um Mitfinanzierung zu ersuchen.

Auch in Mattighofen tagte der Gemeinderat. Wie soll die Kleinstadt in Zukunft aussehen? Diese Frage stellten sich einige Gemeinderäte, als es um einzelne Umwidmungsansuchen, wie etwa von Grünland in eine Firmenparkfläche, ging. "Die Themen Raumordnung und Umwidmungen verfolgen uns schon längere Zeit, wir haben bisher immer auf Zuruf reagiert. Kaum wollte jemand umwidmen, sind die ganzen Maschinerien angelaufen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Zugang ist. Die Gemeinde sollte sich Gedanken machen: Wie soll Mattighofen in zehn Jahren aussehen? Wollen wir weiterhin den großen Zuzug, oder wollen wir mehr Qualität schaffen für alle, die jetzt schon hier wohnen? Machen wir doch eine Klausur und erstellen wir ein Leitbild", sagt FP-Stadtrat Günter Sieberer, der für sein Plädoyer parteiübergreifende Zustimmung erfahren hat. Das Flächenwidmungskonzept wird überarbeitet und dann werden die einzelnen Anträge noch einmal behandelt, so wurde das weitere Vorgehen mehrheitlich beschlossen.

Vorbereitung für Bahnhof

Unter Zeitdruck wurde die Vergabe für eine Wasserversorgung für den neuen Bahnhof in Mattighofen abgestimmt. Das ÖBB-Projekt sieht neue Wasserleitungen vor, zuständig dafür ist die Gemeinde. Die Zeit drängt, denn schon im Frühjahr sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Wie berichtet, werden die Bahnhöfe in Mauerkirchen, Mattighofen und Munderfing modernisiert.