GmbH-Gründung: Vier Schärdinger "Player" spielen künftig zusammen

In Schärding werden die Kräfte gebündelt. Mit 1. Jänner 2025 soll eine Tourismus- und Stadtmarketing GmbH gegründet werden, mit der Stadtmarketing, Tourismus, Gastronomie (AktiWirte) und Handel (Schärding Innovativ) zukünftig ein effizienteres Arbeiten und Vorgehen ermöglichen wollen. Die künftigen vier Gesellschafter der GmbH werden aber auch weiterhin eigenständig bleiben. Ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderates liegt bereits seit September vor, Details müssten jedoch erst noch ausformuliert werden, wie Bürgermeister Günter Streicher (SP) im OÖN-Gespräch sagt.

"Es wurde auch bislang schon gut zusammengearbeitet, die Idee für den gemeinsamen Zusammenschluss gab es aber schon länger. Aktuell wird in verschiedenen Bereichen mehrgleisig gefahren, das soll in Zukunft vereinheitlicht werden und zu mehr Effizienz führen", sagt Streicher. Beispielsweise soll es ein gemeinsames Auftreten in Sachen Marketing und Werbung geben. Das Unternehmen steckt aber noch in den Kinderschuhen. Die Ausschreibung des Geschäftsführerpostens ist bereits erfolgt. Aus zwölf Bewerbern wurden bereits zwei Kandidaten ausgewählt, mit denen in den kommenden Wochen weitere Gespräche geführt werden.

Der endgültige Gemeinderatsbeschluss für die Gründung der GmbH soll laut Streicher in der Dezember-Sitzung fallen. Im Dezember läuft auch bereits als Vorbote für die übergreifende Kooperation die erste gemeinsame Veranstaltung.

Der "Schärdinger Winterzauber" im Seilergraben öffnet erstmals ab 22. November an vier Wochenenden in Folge seine Pforten. Auf die Besucher wartet dabei neben 20 Hütten mit Handwerkskunst sowie fünf Gastroständen ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.