Glory Sound Festival holt Musikstars nach Taiskirchen

Am Karsamstag werden auf der Sportanlage in Taiskirchen bis zu 2500 Besucher erwartet.

Zum zweiten Mal nach 2022 geht das Festival heuer an zwei Tagen über die Bühne, die Oberösterreichischen Nachrichten sind als Medienpartner mit dabei.

Los geht es am Karsamstag, 8. April, um 17 Uhr auf der Sportanlage in Taiskirchen. Auf der Glory-Live-Stage-Bühne wird es an diesem Abend im wahrsten Sinne des Wortes Granada spielen. Die Grazer Mundart-Popband zählt derzeit zu den angesagtesten Interpreten in der alternativen heimischen Musikszene. Granada hat im vergangenen Jahr den FM4-Award bei der Amadeus-Verleihung abgeräumt. Grund dafür sind unter anderem die furiosen Live-Auftritte und Musikvideos.

Mit Lemo kommt ein weiterer Star der österreichischen Musikszene zum Glory Sound Festival. Der 37-Jährige wurde bereits mehrfach als österreichischer Songwriter des Jahres ausgezeichnet. In Taiskirchen wird Lemo nicht nur sein aktuelles Album "Irgendwas mit dreißig" präsentieren, sondern sicher auch Hits wie "Der Himmel über Wien" oder "So wie du bist" zum Besten geben. Zudem treten die Vamummtn 2.0, eine Hip-Hop-Band, auf der Hauptbühne auf. Auf den anderen beiden Bühnen treten nationale DJs wie John TPS, Denizer, Kriss Miles, Adriano Sanchez und Primes auf. Der Ostersonntag, 9. April, steht auf zwei Floors ganz im Zeichen der Clubszene. "Den Besuchern wird eine Disco der Superlative geboten", sagt Mitterlindner. Dem Organisationsteam ist es gelungen, den bekannten TikToker Medun mit rund 250.000 Followern zu verpflichten.

Tickets sind bei allen Ö-Ticket-Stellen und Raiffeisenbanken erhältlich. Tagestickets für Samstag gibt es ab 25,90 Euro, für Sonntag ab 14,90 Euro. Zwei-Tages-Pässe kosten 36,90 Euro. Alle Infos finden Sie hier

Manuel Mitterlindner, Mit-Organisator des Glory Sound Festivals

