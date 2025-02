Glied von Ringfinger abgetrennt: Schwerer Arbeitsunfall im Innviertel

Ein 46-jähriger Mitarbeiter war gegen 15:45 Uhr alleine mit Arbeiten am Bretterzubringer beschäftigt, einer Maschine, die über ein Pedal gesteuert wird und dazu dient, Bretter zum Besäumen bereitzulegen.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Mann mit seiner linken Hand entweder zwischen zugeführte Bretter oder direkt in die Maschine. Dabei wurde das vordere Glied seines linken Ringfingers abgetrennt. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde der 46-Jährige in das Klinikum Schärding gebracht.

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

