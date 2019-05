"Glaube, die Leute sind mit meiner Arbeit zufrieden"

Günter Streicher ist seit 2012 Vizebürgermeister in Schärding. Als Sozial-Stadtrat ist der SP-Politiker bereits seit 2003 aktiv. Dass der 61-Jährige 2021 noch einmal als Bürgermeisterkandidat ins Rennen geht ist durchaus wahrscheinlich.

OÖN: Bürgermeister Angerer und FP-Vizestadtchef Weinzinger hoben zuletzt die harmonische Zusammenarbeit in der Schärdinger Stadtpolitik hervor. Sehen Sie das auch so?

Günter Streicher: Das Klima ist grundsätzlich gut, aber ganz so rosig sehe ich das nicht. Schärding steht, vor allem wegen des Tourismus, gut da, aber man darf dabei auf die eigenen Einwohner nicht vergessen.

Worauf sollte Ihrer Meinung nach mehr geachtet werden?

Zum Beispiel brauchen wir in Schärding mehr leistbaren Wohnraum. Es wurden in den vergangenen Jahren enorm viele Wohnungen gebaut, allerdings fast nur im Hochpreissegment. Diese Immobilien werden häufig als Zweitwohnsitz oder als Geldanlage verwendet. Wir von der SP Schärding wollen, dass Wohnen in der Stadt für alle Gesellschaftsschichten leistbar bleibt.

Stefan Wimmer, Umweltstadtrat der SP,, hat in einem Interview gesagt, dass er die Ambitionen für die Nummer eins habe. Wie stehen Sie dazu?

Das unterstütze ich voll und ganz, er macht ausgezeichnete politische Arbeit. Eine Entscheidung darüber, wann er in meine Fußstapfen treten wird, werden wir gemeinsam treffen. Derzeit ist es dazu aber noch zu früh.

Das heißt, Sie werden 2021 aus heutiger Sicht noch einmal bei der Bürgermeisterwahl kandidieren? 2015 haben Sie eine Stichwahl gegen Angerer ja nur knapp verloren.

Ich fühle mich ausgezeichnet, wenn ich gesund bleibe, kann ich mir eine erneute Kandidatur sehr gut vorstellen. Die Partei steht hinter mir, aber endgültig festlegen werden wir uns erst ein Jahr vor der Wahl. Ich habe bei der Bürgermeisterwahl 2015 in der Stichwahl rund 47 Prozent erreicht. Ich glaube, dass die Leute mit meiner Arbeit als Sozial-Stadtrat zufrieden sind. Ich würde mir daher durchaus gute Chancen ausrechnen, die Bürgermeisterwahl 2021 für mich entscheiden zu können.

Gehen Sie von einer erneuten Kandidatur von Bürgermeister Angerer aus?

Nachdem er in seiner Partei mehr oder weniger alles im Alleingang macht, deutet alles daraufhin. Dass er jemanden als Nachfolger aufbaut, kann ich derzeit nicht erkennen.

Wie stehen Sie zu einer möglichen Gemeinde-Fusionierung mit Brunnenthal und St. Florian?

Es tut sich in dieser Angelegenheit derzeit nichts Konkretes. Grundsätzlich bin ich ein Befürworter, aber das geht nur gemeinsam mit den zwei Gemeinden. In Summe würde die Bezirkshauptstadt so sicher enorm aufgewertet werden.

Wäre für Sie eine Volksbefragung dazu vorstellbar?

Grundsätzlich ja, aber das müsste vorher mit den beiden anderen Gemeinden intensiv diskutiert werden.

Offen scheint nach wie vor die Zukunft des Schärdinger Tourismusverbandes zu sein. Was würden Sie sich wünschen?

Ich stehe voll und ganz hinter dem Schärdinger Tourismusverband, der in den vergangenen Jahren großartige Arbeit geleistet hat. Die Stadt sollte versuchen, den Verband so gut es geht auch finanziell zu unterstützen. Hier einzusparen wäre ein Fehler. Leider wurde uns das Tourismusgesetz neu von Michael Strugl als Abschiedsgeschenk noch auf das Auge gedrückt. Es gab und gibt Gespräche mit Donau Tourismus und s’Innviertel über mögliche Kooperationen. Ich hoffe auf eine gute und baldige Lösung im Sinne unserer schönen Barockstadt.

Wie stehen Sie zu den jüngsten "Ausreißern" eines FP-Politikers in Braunau?

Solche Aussagen, verpackt in einem "Ostergedicht, sind für mich einfach unvorstellbar und aufs Schärfste zu verurteilen. Da fehlen mir eigentlich die Worte. Wenn so etwas bei uns in Schärding passieren würde, dann könnte ich mit der FP nicht mehr zusammenarbeiten. Gott sei Dank sehe ich bei den Freiheitlichen in Schärding überhaupt keine solche Tendenzen. Ich habe nicht nur mit FP-Vizebürgermeister Erhard Weinzinger eine gute Gesprächsbasis.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innvierel t.streif@nachrichten.at