Glasner ist fünfter Trainer aus Österreich in einem Europacup-Finale

Unglaubliche Euphorie herrscht in Frankfurt nach dem Einzug in das Europa-League-Finale. Nach Siegen gegen Betis Sevilla und Barcelona schaltete Frankfurt am Donnerstagabend auch noch die Londoner Mannschaft West Ham United aus. Nach dem 2:1-Sieg auswärts feierte die Eintracht einen 1:0-Heimsieg. Architekt dieses Frankfurter Märchens ist der Riedauer Oliver Glasner, an seiner Seite steht mit dem Eitzinger Michael Angerschmid als Co-Trainer ein weiterer Innviertler.

Glasner ist mit dem Finaleinzug etwas gelungen, was schon seit 26 Jahren kein österreichischer Trainer mehr geschafft hat. Ernst Dokupil unterlag 1996 mit Rapid Wien im Finale des Europapokals der Pokalsieger in Brüssel gegen Paris Saint-Germain. Insgesamt ist Glasner erst der fünfte österreichische Trainer, der ein Europapokal-Finale erreicht hat. Neben Dokupil und Glasner waren es folgende Coaches: Hermann Stessl unterlag mit Austria Wien 1978 im Europapokal-Finale der Pokalsieger mit 0:4 gegen Anderlecht, Max Merkel erreichte 1965 mit 1860 München das Europapokal-Finale der Pokalsieger. Der legendäre Ernst Happel wurde mit dem HSV (1982/83) und Feyenoord Rotterdam (1969/70) Europapokal-der-Landesmeister-Sieger. Happel schaffte es auch mit dem FC Brügge zweimal in ein europäisches Endspiel.

Finale am 18. Mai in Sevilla

Die spektakuläre Reise der Frankfurter soll jetzt nach den Triumphen gegen Betis Sevilla, Barcelona und West Ham beim Finalspiel am Mittwoch, 18. Mai (21 Uhr), in Sevilla den krönenden Abschluss finden. Die Großstadt im sonnigen Andalusien ist für die Eintracht ein gutes Pflaster. Gegen Betis Sevilla gelang der Glasner-Elf im März ein 2:1-Auswärtssieg. Das Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers findet im Stadion "Ramon Sanchez Pizjuan" des Betis-Rivalen, des FC Sevilla, statt. 44.000 Fans haben dort Platz.

Schicksalstag in Kopenhagen

Eigentlich hätte der 4. August 2011 für Glasner, damals noch Fußballer bei der SV Ried, ein ganz großer Tag werden sollen. Die Rieder spielten im Europacup auswärts gegen Bröndby IF. Doch es kam anders. Glasner musste wegen eines Blutgerinnsels im Kopf in Dänemark notoperiert werden. Der damalige SVR-Kapitän konnte nach acht Tagen das Spital in Kopenhagen wieder verlassen.

Der heute 47-Jährige, der mit 571 Pflichtspielen Rekordspieler der SV Ried ist, musste zwar seine Karriere beenden, für eine noch größere Laufbahn als Trainer war es der Beginn. Jetzt ist Glasner nach Trainerstationen in Ried, beim LASK und in Wolfsburg mit Eintracht Frankfurt auf dem bisherigen Höhepunkt angekommen. Holt er mit Frankfurt gegen die Glasgow Rangers den Titel, ist ihm ein kleines Denkmal sicher.