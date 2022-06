Glasfasernetz für ganz Mauerkirchen geplant

Um in Mauerkirchen auch in Zukunft hohe Lebensqualität und einen vitalen Wirtschaftsraum bieten zu können, brauche man eine leistungsfähige digitale Infrastruktur, heißt es aus dem Gemeindeamt. Die öGIG werde ein offenes Netz errichten und damit den Haushalten und Betrieben die freie Wahl ihres Internetanbieters ermöglichen.

"Wir bauen nicht nur offene Netze, wir bauen sie auch flächendeckend", sagt Hartwig Tauber, Geschäftsführer der öGIG. Sämtliche Vorbereitungen für die Umsetzung seien bereits getroffen. Bis in den Herbst kann der Anschluss zum Preis von 299 Euro bestellt werden. In diesem Zeitraum müssen sich auch zumindest 40 Prozent der Betriebe und Haushalte dazu entschließen. "Je schneller wir die 40 Prozent erreichen, desto schneller können wir zu bauen beginnen", so Tauber. "Ein Baustart im Herbst ist durchaus realistisch und unser klares Ziel." Bis Ende 2023 soll die Errichtung abgeschlossen sein.

Bereits dieses Wochenende steht Mauerkirchen in anderem Zusammenhang vor der Wahl: Am Sonntag, 19. Juni, wird der Nachfolger des im März völlig unerwartet verstorbenen Bürgermeisters Horst Gerner gewählt. Sabine Breckner tritt für die SP an, Verena Feichtenschlager für die VP und Johannes Kirchmayer für die FP.