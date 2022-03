Glasfasernetz: Ausbau in sieben Gemeinden

Dort übernimmt das Unternehmen PR-Link den Glasfaserausbau – im staatlich zugewiesenen Fördergebiet. Jeder Haushalt in der Förderzone erhalte einen Anschluss. Weil es öffentliche Subventionen gibt, wird das Glasfasernetz definitiv und mit staatlicher Verpflichtung gebaut, teilt das Unternehmen mit.

Abschlussquoten seien nicht notwendig. "Es freut uns, dass wir es damit schaffen, die Breitbandversorgung in diesen Gemeinden für die nächsten Jahrzehnte nachhaltig aufzurüsten, und damit dem Ziel einer flächendeckenden Versorgung wieder einen Schritt näherkommen können", sagt Horst Gaigg vom Breitbandbüro des Landes OÖ. Unterstützt wird der Ausbau von Bund und Land, der nationalen Förderagentur (FGG) sowie der EU. Die Grabungs- und Verlegearbeiten des Glasfasernetzes werden mithilfe von lokalen Unternehmen durchgeführt.

Für die Eigentümer fallen keine baulichen Maßnahmen an, so PR-Link in einer Aussendung, alle Planungs- und Grabungsarbeiten sowie die Hauseinführung werden übernommen. Der Glasfaseranschluss sei ein echter – er werde bis in das Haus verlegt und höre nicht am Verteilerkasten auf. "Gerade durch die rasante Zunahme von Digitalisierung im Alltag und Arbeitsleben steht auch eine gute Netzabdeckung im Zeichen der heutigen Zeit", sagt Peter Rauter, Geschäftsführer und Inhaber von PR-Link, einem Flachgauer Unternehmen.