Glasfaser: Bau in St. Veit soll heuer abgeschlossen sein

Denn die Reihenfolge des Ausbaus erfolgt bei dieser Initiative nach der Anzahl der Anschlusswerber. Bis Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten für ein flächendeckendes Glasfasernetz in der kleinen Gemeinde bereits abgeschlossen werden. "Schon in den nächsten Wochen wird mit der Feinplanung in unserer Gemeinde begonnen", sagt Bürgermeister Manfred Feichtinger. Genossenschaftsobmann Christoph Weitgasser bedankte sich bei der St. Veiter Gemeindevertretung für ihren "beispielgebenden Einsatz".