Gladiators Ried ziehen mit 15:7-Sieg ins Finale ein

Einen packenden Schlagabtausch lieferten sich die Monobunt Gladiators Ried und die Styrian Reavers am Samstagnachmittag im Halbfinale der American-Football-Division 3. Die Rieder mussten verletzungsbedingt auf etliche Spieler verzichten. In den ersten beiden Vierteln dominierte die Heimmannschaft vor rund 800 Fans. Mit einer 15:0-Führung ging es für die Gladiators in die Kabine. Nach der Halbzeit kamen die Gäste aus der Steiermark immer besser ins Spiel und konnten auf 7:15 verkürzen. Die Gladiators waren vor allem damit beschäftigt, in der Defensive wenig zuzulassen, nennenswerte Offensivaktionen blieben die Ausnahme. Mit enormem Kampfgeist brachte die Mannschaft von Headcoach Raffael Gruber die Führung über die Zeit.

Der Jubel nach dem Spiel über den Finaleinzug bei den in dieser Saison ungeschlagenen Riedern war riesengroß.

Rund 800 Fans kamen zum Halbfinal-Spiel nach Ried. Bild: Kaufmann

"Wir sind überglücklich"

"Die Anspannung war sehr groß. Wir haben uns sehr intensiv auf dieses schwere Spiel vorbereitet. Wir sind einfach nur überglücklich über diesen hart erkämpften Sieg", sagte Trainer Gruber nach dem Spiel im OÖN-Gespräch. "Ich bin einfach nur stolz auf die Jungs", freute sich Gruber über den Halbfinal-Sieg.

Das Finale der Division 3, in dem es um den Aufstieg in die Divison 2 geht, findet voraussichtlich am 6. November statt. Bei den Gladiators hofft man auf ein weiteres Heimspiel. "Jetzt wollen wir dieses Finale, egal gegen welches Team, gewinnen und den Titel nach Ried holen", sagte Gruber.

Video: Interview mit Erfolgstrainer Raffael Gruber inklusive "Wasserdusche"