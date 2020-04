Am vergangenen Karfreitag hätten die Footballer der Monobunt Gladiators Ried das erste Saison-Heimspiel in der Division 3 gegen die Steelsharks aus Traun absolvieren sollen. Die Innviertler schafften im vergangenen Jahr bei ihrer Ligapremiere gleich den Aufstieg. Bis zu 1000 Fans kamen zu den Heimspielen, die Football-Euphorie in Ried ist groß. Ob die Gladiators und die Fans heuer jedoch über Touchdowns und Field-Goals jubeln dürfen, steht wegen der Corona-Krise in den Sternen.