Gladiators Ried sicherten sich in der allerletzten Sekunde die Challenge Bowl

"Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe", prophezeite Gladiators-Ried-Headcoach vor dem Finalspiel der Divison 3, auch Challenge Bowl genannt, gegen die Carnuntum Legionaries aus Schwadorf bei Wien. Gruber sollte Recht behalten, vor rund 500 Zuschauern, darunter mehr als 100 Ried-Fans, entwickelte sich am Samstagnachmittag ein echter American-Football-Krimi.

In den ersten beiden Vierteln liefen sich die Innviertler immer wieder in der Defensive der Gastgeber fest. Mit einer 9:0-Führung für die Carnuntum Legionaries ging es in die Halbzeit.

Keine Punkte konnten im dritten Viertel erzielt werden. Bei den Gladiators kam im letzten Viertel mit Felix Augustin ein 20-jähriger Quarterback aufs Feld. Diese Einwechslung gab den Gladiators viel frischen Wind. Trotzdem lagen die Schwadorfer kurz vor Spielende mit 16:7 in Führung, alles rechnete mit einem Heimsieg der Carnuntum Legionaries.

Duell auf Augenhöhe zwischen den Gladiators und den Legionaries Bild: 22pictures

Entscheidung in letzter Sekunde

Die Gladiators kämpften sich nach einem weiteren Touchdown-Pass von Augustin auf Julian Jagereder auf zwei Punkte heran und hatten zwei Minuten vor dem Spielende noch einmal den Ball.

Mit dem allerletzten Spielzug und in letzter Sekunde entschied Simon Deubler mit einem spektakulären Field-Goal das Spiel mit 17:16 für die Gladiators Ried.

Der Jubel der Rieder, die somit den Durchmarsch von der Divison 4 in die Divison 2 geschafft haben, war grenzenlos.

Quarterback Felix Augustin Bild: 22pictures

"Dieses letzte Viertel war einfach unglaublich. Solche Football-Krimis kennt man normalerweise nur aus dem Fernsehen. Ich war aber sicher, dass Simon Deubler den Field-Goal-Versuch aus 42 Yards verwandeln wird, auch wenn wir in einem Spiel noch nie so eine Situation hatten. Das Momentum war in der Schlussphase einfach auf unserer Seite. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft und das Trainerteam. Ich habe noch immer Gänsehaut, wenn ich an Samstag denke", sagt Headcoach Gruber und fügt hinzu: "Ein riesengroßes Dankeschön geht an unsere Fans. Es ist unglaublich, dass uns in Schwadorf rund 120 Anhänger unterstützt haben. Das hat uns enorm nach vorne getrieben."

Jubel bei Michael Przeworski Bild: 22pictures

Vorbereitung für Saison 2022

In der kommenden Saison spielen die Rieder in der Division 2. Mit der Vorbereitung wird demnächst begonnen. "Nach einer Woche Pause geht es für die Mannschaft in die Kraftkammer, denn die Saison startet schon wieder im März oder April. Wir wollen auch in der Division 2 vorne mitspielen", sagt Gruber.