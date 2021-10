Können die Footballer der Monobunt Gladiators Ried heute Nachmittag (14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr, es gilt die 3-G-Regel) die Siegesserie aus der regulären Saison fortsetzen? Im Halbfinale der Division 3 kommen die Styrian Reavers aus Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) in das Colosseum Noricum (altes Rieder Stadion). Die Gladiators gehen mit einer weißen Weste in dieses Play-off-Spiel. In der regulären Saison gewannen die Rieder alle Begegnungen.