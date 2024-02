Gladiators-Coach: "Wollen den Fans wieder attraktiven Footballsport bieten"

"Die Vorbereitung läuft aktuell wirklich sehr gut. Wir sind voll im Zeitplan und arbeiten hart an unserer Form für die kommende Saison", sagt Raffael Gruber, Headcoach der Monobunt Gladiators Ried. Die Footballer trainierten zuletzt auch bei starken Schneefällen und Minusgraden am Abend auf dem Kunstrasenplatz im Klaus-Roitinger-Stadion. In der Vorbereitung für die Saison 2024, die am 6. April mit dem Heimspiel gegen die Upper Syrian Rhinos startet, will man bei den Gladiators nichts dem Zufall überlassen.

Die Saison 2023 in der Division 2 verlief für die Rieder alles andere als gut, der drohende Abstieg war von Beginn der Spielzeit an ein ständiger Begleiter. Kurios: Aufgrund von Terminschwierigkeiten kam es zu der Situation, dass ein Münzwurf des Verbandes über den Spieltermin für ein Relegationsspiel entscheiden musste. Am "ausgelosten" Spieltermin war es dem Gegner der Gladiators aus personellen Gründen nicht möglich, anzutreten. "Ich hoffe, der Verband lernt aus diesem Fall und es gibt zukünftig einen fixen Termin für die Relegation", sagt Gruber.

Somit spielen die Rieder auch heuer wieder in der Division 2. "2023 war für uns wirklich ein Seuchenjahr mit einem Höchststand von 22 gleichzeitig Verletzten. Das soll aber keine Ausrede dafür sein, dass wir auch spielerisch keine Mittel gefunden haben, um erfolgreich zu sein", sagt Headcoach Gruber. Die vergangene Spielzeit habe man sehr kritisch analysiert. Auch im Trainerteam gab es Veränderungen. "Wir wollten damit neue Impulse schaffen, die wir mittlerweile bei den Trainings spüren", sagt Gruber.

Für die Defensive konnte mit Valentin Leutgeb eine prominente Verstärkung an Land gezogen werden. Leutgeb stand bei den Vienna Vikings, die 2023 in der höchsten Liga Europas spielten, unter Vertrag.

Zu den Heimspielen der Rieder Footballer kommen bis zu 1000 Zuschauer Bild: Franz Kaufmann

"Er bringt sehr viel Erfahrung auf allerhöchstem Niveau mit. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir ihn dazu bewegen konnten, wieder zu uns zurückzukehren", sagt der Headcoach der Gladiatoren und fügt hinzu: "Wir hatten einige Abgänge zu verzeichnen, dafür haben wir mehrere vielversprechende Neuzugänge in unseren Reihen." In den Semesterferien absolvieren die Gladiators ein mehrtägiges Trainingscamp, bei dem an den vielen Spielzügen akribisch gearbeitet werden soll. Auf die Frage, mit welchen Saisonzielen man in die Saison 2024 in der Division 2 geht, antwortet Gruber: "Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben und einfach eine stabile Saison spielen. Die jungen Spieler sollen sich gut entwickeln, ich glaube, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind. Wir wollen den Zuschauern einen attraktiven Footballsport bieten, selbstverständlich werden wir den Fans und Familien bei den Heimpartien wieder echte Events liefern", sagt Gruber.

Große Superbowl-Party am 11. Februar

Am Sonntag, 11. Februar, findet der Superbowl, das Finalspiel der amerikanischen NFL (National Football League) statt. Es zählt zu den größten Sportereignissen der Welt. Die Gladiators Ried und der UVC Ried veranstalten am 11. Februar ab 20 Uhr eine große Superbowl-Party, inklusive großem Buffet, im Volleydome. Der Vorverkauf endet am heutigen Montag. Karten und Infos gibt es online unter uvc-tickets.at

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif