Es sind durchaus ungewohnte Zeiten für die Footballer der Monobunt Gladiators Ried. Nach zwei Aufstiegen in den vergangenen Jahren in die AFL Division 2, der dritthöchsten Spielklasse Österreichs, warten die Rieder in dieser Spielzeit nach drei absolvierten Spielen noch immer auf den ersten Erfolg. Am ersten Spieltag hatten die Gladiators daheim gegen die Styrian Rhinos hauchdünn mit 13:14 das Nachsehen, das Spiel bei den Gmunden Rams ging mit 17:30 verloren.