Etwas abgelegen und nahe dem Weilhartsforst in Gilgenberg befindet sich der Helmbrechtshof. Es ist jener Hof, von dem die Dichtung über den rebellischen Bauernsohn, der lieber Ritter wäre und als Räuber am Galgen endet und von der wohl jeder Innviertler in der Schule gehört hat, erzählt. Gilgenberg ist seit 2004 die Heimat des Buchautors Michael Wolf und in seiner Neuerscheinung "Pfauenengel" beschäftigt sich der Behindertenbetreuer mit dem Naheliegenden: Meier Helmbrecht.